南市立委補選競選起跑 陳筱諭胖卡造勢、陳唐山陪郭國文單車拜票

2019-03-06 15:54

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選法定競選活動今天起跑，無黨籍候選人陳筱諭下午2點開來胖卡車帶著青年軍在大本營麻豆區上街造勢，沿街拜訪選民拉票，獲得熱情回應。

老縣長陳唐山下午4點也將陪民進黨立委補選候選人郭國文在麻豆區騎腳踏車向選民拜票。

陳筱諭說，尊重老縣長助選，但郭國文因不是在地人，可能走不出去，最近才需要很多大人來加持助選，用守舊方式助選，但她強調世代要交替也要傳承，要用新思維走下去，她會用熱情、活力、陽光、笑容爭取選民認同與支持。

南市第二選區立委競選活動10天在今天開始，陳筱諭下午2點發動青年軍帶著胖卡車、身障宣傳車在麻豆造勢，沿街向商家、住戶、選民拉票，她帶著笑容、彎腰拜票，很有親切感，她說，宣布參選立委補選時用胖卡齊發來宣誓，今天立委補選競選起跑日也以胖卡宣傳車和熱情活力來起跑，爭取選民支持。

陳筱諭說，上街訪選民獲得鄉親熱情回應和支持，對她有很高的期望和很大鼓勵，是讓她堅持走下去的原動力，相信最後會贏得選舉為鄉親服務。

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