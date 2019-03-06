謝龍介市場掃街拜票 網友：被政治耽誤的叫賣家

〔記者萬于甄／台南報導〕台南立委補選選舉活動正式開始，藍綠陣營一早積極到各地掃街拜票，民進黨候選人郭國文再度邀集前行政院長賴清德陪同車隊遊行；國民黨候選人謝龍介則回防新市，到新市永安宮參拜、掃街，沿途更幫忙攤商叫賣，有網友笑稱其是「被政治耽誤的叫賣家」。
郭國文再邀賴清德陪同車隊遊行
立委補選投票日倒數10天，為把握每一張選票，郭國文今早在賴清德的陪同下，以車隊遊行在山區掃街拉票，賴清德表示，選情會越來越激烈，為喚起在地父老鄉親3月16日能出來投票、集中選票，今早會用4個小時的時間，與郭國文在大內、山上、新化及新市等地區拜票。
面對國民黨謝龍介9日將再度邀集高雄市長韓國瑜催票，郭國文認為，找大咖也要走陸戰，團隊10日會舉辦北中南聯合造勢活動，黨中央大咖也都會到場，現階段除積極走遍選區每個地方，也會找大咖來拉抬聲勢。
郭國文日前找來民進黨黨主席卓榮泰、賴清德等人到新市拜票，國民黨候選人謝龍介今也趕緊回防，一樣前往新市永安宮參香祈福，同時在廟埕前開講宣揚政見。
隨後，謝龍介則到新市市場開直播掃街拜票，過程中，其每走到一處攤商，就幫忙店家叫賣產品，許多觀看直播的網友直呼，「謝龍介，萬能推銷員」、「被政治耽誤的叫賣家」。
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民進黨台南立委補選候選人郭國文（左）今邀前行政院長賴清德（右）陪同車隊遊行，希望喚起選民出門投票。（記者萬于甄攝）
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國民黨台南立委補選候選人謝龍介（中）今早到新市市場掃街拜票，不少支持者紛紛上前合照。（記者萬于甄攝）
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