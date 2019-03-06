洪慈庸喜獲女兒 盧秀燕留言遭網友酸爆

2019-03-06 13:45

〔記者張菁雅／台中報導〕時代力量立委洪慈庸昨（5）日晚間順利產下女兒，她隨後在臉書分享喜訊，網友紛紛留言祝福。台中市長盧秀燕也留言「歡迎台中小市民到來」，卻遭網友酸爆，網友要她「少沾光」，還請她「讓台中的孩子可以享受新鮮乾淨的空氣」。

洪慈庸在臉書PO出女兒躺在懷裡的照片，並表示，爸爸跟媽媽會更加努力讓這個世界更好，接下來，我們一起陪妳健健康康的長大。

盧秀燕留言說，「恭喜恭喜，歡迎台中小市民到來，並祝幸福快樂、閤府安康」。洪慈庸也回覆「謝謝市長的祝福」。

但網友留言紛紛表達對台中環境的不滿，並要盧秀燕「少沾光」。網友說，「請不要送谷關空氣瓶當小寶寶禮物」，「希望盧市長可以趕快實踐一直口口聲聲說要改善、卻拿不出個解決方針的空污問題」，「讓台中的孩子可以享受新鮮乾淨的空氣」。

也有網友說，「光想到空污、交通、治安，毀滅成這樣，原本是台中市民的驕傲花博被弄成國際笑話，心裡就不爽」。還有人表示，柳川變髒了，市長快想辦法讓它變美。

但也有網友表示，寶寶出生，不用到對立互罵；她只是來祝福而已，不要戰政治。

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