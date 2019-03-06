酒駕預備犯先關到清醒 3部會均贊成修法

2019-03-06 10:26

〔記者謝君臨／台北報導〕為遏止酒駕猖獗，民進黨立委劉世芳提議，對酒駕預備犯實施保護性約束，不要等到肇事後再來加重其刑，至於要關多久，還需研議，並詢問內政部、法務部及交通部意見；對此，三部會官員均表贊同；內政部長徐國勇則建議劉，可於道路交通管理處罰條例修法時提出修正動議，這是比較快的做法。

立法院內政委員會今針對「酒駕猖獗—如何有效杜絕酒駕與執法之具體措施」議題，邀請內政部長徐國勇、警政署長陳家欽，以及司法院、法務部、交通部等單位進行業務報告並備質詢。

立委劉世芳質詢時，先問徐國勇及法務部政務次長蔡碧仲是否有喝酒，徐笑說自己已有20年沒喝酒了，蔡則說有，劉順勢說出酒醉後的感受，強調修法重點不在刑法加重刑責，而是在他飲酒後不讓他駕車，針對酒駕，不管是傷人或致死，世界各國都有加重其刑，也有人提到，是否仿效中國作法，酒駕先關15天。

劉世芳指出，對於酒駕預備犯，可以預見他可能自撞或撞人，是否應先讓他沒有行動的自由，讓他酒醒後，叫他家人來領回，不然已經肇事了，人都受傷甚至歸天了，才再從重量刑，這都是對家屬沉痛地負擔，為何不在當下就對酒駕預備犯進行保護管束，據此詢問內政部、法務部及交通部意見。

對此，內政部長徐國勇、法務部次長蔡碧仲及交通部次長黃玉霖均表贊同；徐強調，這部分牽涉到人身自由，一定要法律規定，一定要修法；蔡則認為關15天太久，3天較為適合；黃則表示支持；徐並建議劉，可於道路交通管理處罰條例修法時，直接提出修正動議，這是較快的做法。

劉世芳則強調，不論是透過社會秩序維護法或道路交通管理處罰條例，增修此部分條文，她都贊成，她的意見很簡單，就是「你要喝酒就不要開車」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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