鄭文燦會美國務院代副助卿 牽手來自台灣

2019-03-06 00:04

〔中央社〕桃園市長鄭文燦訪美進入白宮旁艾森豪行政大樓會美方官員，也赴國務院拜會亞太事務代理副助卿史墨客。史墨客的另一半來自台灣，他當年和同性伴侶結婚，曾引起不小討論。

史墨客（Hanscom Smith）兼任國務院中國科科長，他2016年擔任美國駐上海總領事時，與相戀9年的伴侶、來自台灣的呂英宗結婚，兩人在舊金山註冊結婚的照片，刊在美國駐上海總領事的官方微博上，同性婚姻在中國並不合法，當時也在中國民間引起討論，也有不少祝福鼓勵。

而兩人也是美國追求婚姻平權一個例證，在華府外交圈傳為佳話。

鄭文燦則說，這次與史墨客會面，討論如何讓台美間的商業、文化關係，更加緊密發展，深化台美友誼，而鄭文燦不只拜會了國務院，也到了白宮國安會。

白宮國安會辦公地點雖然就位在白宮旁，嚴格來說，是地點鄰近白宮，而非在白宮內，這棟外界戲稱「蛋糕樓」的建築，名叫艾森豪行政大樓。

台灣政治人物與政府官員能公開走訪艾森豪行政大樓，可追溯至總統蔡英文2015年競選期間，前總統歐巴馬時代時任白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文，就在艾森豪行政大樓內與蔡總統會面，同年也訪美、代表國民黨參與總統選舉的的前桃園市長朱立倫，也進入艾森豪行政大樓。

在此之前，中華民國駐美代表處相關官員要與白宮國安會對口方交流時，不會約在美方辦公地點內，較常見面的地點是艾森豪行政大樓很近的海伊．亞當斯（Hay Adams）飯店，像其他國家派駐華府的外交官能在美方辦公處，與美國官員正常交往，台灣則是低調走來，慢慢前進，美方兩黨不論誰執政，逐步鬆綁限制，非一步到位。

而鄭文燦這次在艾森豪行政大樓的柯第爾．赫爾（Cordell Hull）會議室與美方官員會面，在台灣旅行法生效前，非政府組織工作者李明哲遭大陸關押，他的妻子李凈瑜也曾在艾森豪行政大樓與現任白宮國安會亞洲事務資深主任博明會面，她後來也提供自己和博明的合照。

美方逐步鬆綁對台灣政治人物來訪的限制，對自己的官員仍有內規，設限與台灣的外交人員能交流的地點，像是美方現任行政官員至今仍不進入雙橡園。（編輯：周永捷）

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