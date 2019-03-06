旁觀者清！ 外國記者：韓流是撕裂台灣的毒藥

2019-03-06 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在全台掀起一陣「韓流」，人氣、聲勢水漲船高；不過有外國記者卻特地撰文警告，表示「韓流是撕裂台灣的毒藥」更是「對民主的威脅」。

臉書粉絲專頁「蕪菁雜誌」將台北的時事分析家、記者寇謐將（J.Michael Cole）的文章全文翻譯，文章開頭就直言表示， 短短幾個月來，這個從來歷不明中崛起的的國民黨政治人物，已經用一種蔑視專業素養的方式，顛覆了台灣的實體政治。

文章指出，無論韓國瑜本人，還是團隊與粉絲，都有如得了說謊強迫症似地，拚命說著一些「他們自己也知道任何有腦的人一戳即破的大話」，從去年挖石油、蓋迪士尼，到最近的賽馬場等，打從一出口就知道做不到；而自當選以來，宣稱搖滾天團魔力紅「響應韓流」來台開唱、蔡英文「施壓」馬來西亞當局取消與韓國瑜會面行程、屏東燈會成功是因為韓「讓南台灣成為世界中心」...等，「每一句話幾乎都在唬爛」！

他表示，這些連珠炮的謊言都是計畫的一部份，目的就是把一個作秀狂、唬爛大王捧成一個人氣爆棚、反權貴、不講政治的政治人物，不管到哪裡，人人都發大財，路邊攤販賺錢，都要感謝偉大的韓國瑜！

「任何對韓國瑜的批評都是一種侮辱，是在攻擊廣大的韓粉民意。」這篇文章中也警告，韓流肆虐就像幫派械鬥一樣，廝殺起來只會更加深社會的撕裂，市長勝選不過短短七十天，已有來路可疑的民調，在帶風向勸進韓總參選2020年總統，甚至，還有種說法是叫韓總取習主席而代之，光頭統一全中國。

文章最後表示，這篇評論，無疑會招來「偏袒」的指控，但作者表示，「我憂心，並不是因為韓是出身於哪個政黨，而是因為他背後所代表的政治型態，那種『把政治當演戲」的搞法』。最後更無奈指出，「如果韓流肆虐終於無法遏抑，就像有些人講的，台灣政治的未來...只有老天爺能救得了我們吧」！

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