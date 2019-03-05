不怕朱、韓合體 蘇貞昌比較怕這個...

2019-03-05 18:51

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨立委羅明才今天在立法院質詢時指出，前新北市長朱立倫和高雄市長韓國瑜兩人加起來民調高，會不會很怕兩人合體後既有電力政策改變？對此，行政院長蘇貞昌先反問「害怕什麼」？後又答，比較怕台灣若發生像福島這樣的核災，周圍有一千萬人口無處可逃。他說：「我不是怕朱立倫、韓國瑜合體，反而是怕朱立倫重啟核四，以及什麼事都為了選舉變來變去。」

立法院院會今天進行施政總質詢，羅明才質詢時表示，朱立倫加上韓國瑜的民調高，朱立倫又說要重啟核四，若這組人馬當選，現在民進黨的非核家園政策全都要喊停，「院長你怕不怕」？

對此，蘇貞昌說，身為新北市立委，羅明才應該要怕，因為核一、核二、核四廠都位於新北市，民進黨對於非核家園的立場始終不變，變的都是朱立倫，過去說沒有核安就沒有核四、在位一天就沒有重啟核四的問題，現在卻說要重啟核四，封存核四還是馬英九，因此變來變去的是馬英九和朱立倫，「我，始終不變」。

羅明才又追問「你不怕嗎」？蘇貞昌則反問「害怕什麼」？

蘇貞昌說，他害怕台灣若發生福島這樣的核災，福島週邊人口不多，但核一、核二、核四周遭人口有一千萬，現在福島週邊居民都不敢回去，也沒人敢回去，而台灣若發生核災，一千萬人無處逃，南台灣也沒辦法住，台灣現在反對福島食品進入台灣，台灣食品也可能會被世界各國反對進口，「我不是怕朱立倫、韓國瑜合體，反而是朱立輪重啟核四，以及什麼事情都變來變去、為了選舉改變」。

至於羅明才問到，核災可怕，但若電價漲三成，台灣經濟會受不了。蘇貞昌則舉核三廠的溫排水造成屏東珊瑚白化的例子指出核電廠帶來的環境災害來回應。

羅明才繼續追問，發生核災大家不樂見，但為為日本、法國等國家又重新開始用核電？

蘇貞昌則表示，這些國家還有核子潛艇，台灣沒有，且全世界沒有一個國家在興建核電廠，沒有了，而日本有74%民眾都支持逐步減少核電廠。

對於羅明才問核電議題會不會變成2020總統大選議題，蘇貞昌則幽默回，「朱立倫前幾天已經創造這個議題」，結果被人抨擊是為了選舉，不過他認為核四的公司都已經解散多年，且當初還是馬英九前總統封存，朱立倫和馬英九現在比較常見面，應可以可以請教他這個問題。

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