網友稱「政府賤賣米給中國」 農糧署提告了！

2019-03-05 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕知名農業部落客「Lin Bay好油」以在臉書粉專上發文及公開上節目的方式批評政府，稱政府賤價將稻米賣給中國；對此，農糧署在日前錄影片闢謠，表示任何公糧標售都是公開、透明的，今日也發表聲明，表示為了維護機關名譽，將依法對該部落客提出告訴。

農糧署今（5）日下午發出聲明，表示對於該名部落客林佳新，在談話性節目及其臉書粉絲專頁針對農糧署標售公糧出口外銷散播謠言及不實訊息，將依法提出告訴，聲明書全文如下：

近期林佳新先生於談話性節目及其臉書粉絲專頁針對本署標售公糧出口外銷散播謠言及不實訊息，恐涉有違反刑法第140條第2項侮辱公署罪、第310條第2項加重誹謗罪及第251條第3項妨害農工商交易罪之情事，為導正視聽，維護機關名譽，本署依法提出告訴，特此聲明。

本署收儲的公糧依據稻穀期別用作軍糧、學午糧、法務糧、國內外糧食援助、加工等用途，並於102年起試辦國產公糧標售外銷業務，標售過程及底價均公開透明，並未針對廠商設有特殊限制，任何符合資格的廠商均可公平參與競標。

本署相關公糧標售程序，均按規定辦理，並無立委施壓。對於林佳新先生的不實抹黑，本署表達最嚴正的聲明，以正視聽。

行政院農業委員會農糧署 啟

中華民國108 年3月5日

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