政府賤賣米「給中國解放軍吃」？ 農糧署錄影片打臉名嘴

2019-03-03 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕針對日前知名成衣業者、名嘴朱學恆與「菜農網紅」林佳新在政論節目上指控我國農糧署將台灣米透過香港貿易商，轉售給中國中糧集團後再賣給中國解放軍吃，批評「蔡政府賤賣稻米給中國解放軍吃」！對此，農糧署今天（3月3日）在臉書專頁錄製影片闢謠打臉，臉書專頁「不禮貌鄉民團」也發文痛斥「這些外行充內行，亂帶風向的名嘴在那邊醜化，如果稻米價格因此崩盤，你們誰要出來負責？」

農糧署副署長莊老達特地錄製影片闢謠，指出台灣的公糧倉容量有限，每年兩期農收的稻作高達數10萬噸，如果滿倉後不把舊米賣出，新米收不進來；而如果政府不收新米，會直接導致米價下跌「將進一步影響農民的生計」，而舊米拖越久沒賣，價格不僅更低，也會更難賣出，因此政府必須用各種形式的標案將舊米釋出。

莊老達指出，針對處理舊米，農糧署也有各種標案因應，例如學童午餐、軍糧、法務糧、飼料糧、加工量、援外糧與救濟糧專案等，近年農糧署的專案都是透過公開招標的方式進行，每次也都有好幾十間的公司參予標案，其中負責外銷的公司就有7、8間得標；農糧署強調，決標的資料都會登網公告，絕無可能設計標案圖利特定廠商，同時也打臉林佳新「米放越久越好吃，價格更好的說法」，指出我國出產的米是「蓬萊米、是梗稻」，放越久價格越差。

臉書專頁「不禮貌鄉民團」也指出，得標的民間公司要把米賣去中國，這是民間公司的獲利模式，政府無權干涉，但是朱學恆、林佳新這些外行人，甚至是特定媒體，故意誤導成「蔡英文政府賤賣稻米給中國解放軍」，醜化政府糟蹋農民心血，批評若是稻米價格因造謠與不實言論而崩盤，成衣業者、網紅菜農誰要出來負責？「還是又繼續罵政府無能？」

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