高市府發布副局長及區長人事異動

2019-03-05 11:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府民政局今發布副局長及區長人事異動，由市府參議袁德明調任副局長，副局長駱邦吉及鼓山區長鄭明興則調任參議。

民政局表示，大寮區長施維明調任鳳山區長，由左營區長胡俊雄調任大寮區長，甲仙區長李惠寧調任旗山區長、茄萣區長邱金寶調任橋頭區長、橋頭區長陳振坤調任燕巢區長、燕巢區長陳興發調任林園區長。

湖內區長吳進興調任路竹區長、路竹區長王耀弘調任鳥松區長、鳥松區長劉文粹調任旗津區長、殯葬管理處長蔡翹鴻調任仁武區長、杉林區長鍾炳光調任美濃區長。

三民區第二戶政事務所主任吳淑惠調陞左營區公所區長、旗津區長吳永揮調任楠梓區長、三民區副區長鄭美華調陞茄萣區長、前鎮區公所主任秘書薛茂竹調陞湖內區長、六龜區公所主任秘書許烱華調陞甲仙區長、林園戶政事務所主任黃伯雄調陞前金區長。

前金區公所民政課課長歐劍君調陞彌陀區長、路竹區公所主任秘書李秀蓉調陞梓官區長、楠梓區戶政事務所主任許鳳蘭調陞三民區公所副區長、楠梓區長黃順成調任殯葬管理處長。

林園區長謝水福調任前鎮區公所主任秘書、梓官區長蔣金安調任路竹區公所主任秘書、六龜區公所經建課課長陳昱如調陞六龜區公所主任秘書、民政局專員蘇秀美調陞鼓山區公所主任秘書。

甲仙區公所民政課課長曾裕慧調陞甲仙區公所主任秘書、仁武區戶政事務所主任林坤政調任前金區公所民政課課長、旗山戶政事務所主任賴美娥調任仁武區公所民政課課長、旗山區長陳佑瑞調任仁武區戶政事務所主任。

美濃區長謝鶴林調任旗山戶政事務所主任、苓雅區戶政事務所主任王秋貴調任三民區第二戶政事務所主任、仁武區長呂世榮調任林園戶政事務所主任、前金區長蔡登山調任楠梓區戶政事務所主任。

行政暨國際處秘書侯燕嬌調陞苓雅區戶政事務所主任、彌陀區長羅長安調任民政局專員、鼓山區公所主任秘書陳姿芬調任行政暨國際處秘書。

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