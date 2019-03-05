組全方位交流團隊 外交部招募國際青年大使

2019-03-05 11:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部「國際青年大使交流計畫」今起受理報名至4月30日止。外交部NGO國際事務會執行長賴銘琪今天表示，今年規劃籌組「全方位」團隊，歡迎嫻熟英語、泰語和馬來語的同學，與醫衛、理工、農業和資訊等科技背景學生踴躍報名。

賴銘琪今天出席外交部例會時公布，今年度的「國際青年大使交流計畫」今起接受報名，歡迎35歲以下、目前就讀大專院校、研究所，且具有我國國籍的學生報名甄選。

賴銘琪說，今年的計畫主軸是「青年外交、呈現台灣」，預計遴選75位青年大使，將分為「索羅門和吉里巴斯」、「菲律賓和馬來西亞」、「泰國和印度」三個訪團，於今年8月下旬組團，進行為期10天的訪問。

賴銘琪說，今年計畫特色是將籌組「全方位」團隊，歡迎嫻熟英語、馬來語和泰語人才，也鼓勵醫衛、理工、農業、資訊等科系背景同學參團，盼深化我方和訪問國家的關係深度和廣度。賴銘琪說，甄選後將與當地駐館一同規劃，因應組團成員的專業背景，安排相應單位的拜會參訪、交流研習、NGO服務，希望讓青年學生更了解我國如何在邦交國和東亞國家進行交流互動。

另外，外交部為了增進公部門人員對台灣NGO軟實力的認識，今年舉辦「NGO名人開講」活動，三月起邀請中華民國家庭照護者關懷總會秘書長陳景寧、台灣聲景協會理事長范欽慧、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、羽毛球國手戴資穎和台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾等專家，到外交部演講。

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