外交部︰中國可能再強奪我邦交國

2019-03-04

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮今將赴立法院外交及國防委員會業務報告並備詢。外交部在書面報告中指出，中國打壓未曾停止，且由於中國正面臨許多嚴峻挑戰，為轉移內外交迫壓力，不排除北京當局近期藉機強奪台灣邦交國、以及打壓台灣國際參與力道的可能性。

報告指出，中國對台灣的對外關係並未停止進行打壓，包括影響台灣邦交國、反對台灣與其他國家提升關係、擴大「一中原則」國際標準化等，甚至以假訊息干擾，企圖削弱台灣主權，限縮台灣國際生存空間。

外交部進一步指出，中國近年面臨許多嚴峻挑戰，為轉移內外交迫壓力，不排除近期藉機加強奪取台灣邦交國，及打壓台灣國際參與力道的可能性。報告中也提及，外交部會全力鞏固邦交，並將尋求參與美國等理念相近國家在拉美和太平洋等地邦交國的援助計畫，以加深邦交關係，「但不會和中國進行無謂金錢競賽」。

面對艱困處境，外交部也強調「化挑戰為機遇」，例如中國近年在各地以收買政治影響力、散播假新聞和竊密等手段，對付許多國家，使他國警覺並尋求因應之道。外交部說，台灣承受中國攻勢多年，更是中國對世界發動攻勢的首站，「願意和其他國家分享這些經驗」。

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