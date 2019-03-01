央視瞎稱「陽明山在中國」 外交部派「他」回嗆！

2019-03-01 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕又吃豆腐！中國「央視」昨天在官方推特分享一組風景美照，卻指稱這是遊客欣賞「中國東南部台灣陽明山的風景」。對此，台灣外交部昨晚在推特派出觀光局吉祥物「喔熊」強勢回嗆，「陽明山在台灣，不在中國」，要央視趕快修正錯誤。

中國官方電視台「央視」28日在推特上貼出一組風景照，景色非常地優美，但文中卻稱這是遊客欣賞「中國東南部台灣陽明山的風景」，文章下方還特別標上「看見中國」、「你好中國」等標籤。

對此，外交部也在推特發文反擊，表示台灣的「喔熊」對央視錯誤感到沮喪，「陽明山國家公園在台灣，不在中國東南部，請立即更正這個錯誤，謝謝」！

網友也在下方留言，「不久之後，中國將宣布月亮屬於他們的主權──中國不可侵犯領土的一部分」、「中國真喜歡對自己撒謊，中共知道台灣不是他們功能失調政權的一部分」，也有玻璃心碎的中國網友留言說「台灣都是中國的，你算老幾？」、「彎彎又開始皮了」。

但中國網友看到有人PO出小熊維尼的圖片，指「中國瘋了」後，就沒有中國人敢再留言了。

Taiwan’s #OhBear is dismayed by @CCTV’s factual error. Yangmingshan National Park is in #TAIWAN, not southeast #China. Please correct this mistake immediately. Thank you! pic.twitter.com/iass85Nhff — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC （Taiwan） ???????? （@MOFA_Taiwan） 2019年3月1日

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