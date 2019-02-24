MWC網站矮化台灣 我不出席抗議

2019-02-24

〔記者彭琬馨／台北報導〕世界行動通訊大會（MWC）廿五日將於西班牙登場，卻發生報名網站以「台灣，中國一省」（TAIWAN, PROVINCE OF CHINA）稱呼我國一事，外交部昨對此表達嚴正抗議與不滿，譴責主辦單位因政治考量擅改台灣名稱。代表我方出席的國家通訊傳播委員會官員，也決定不出席以示抗議。

MWC是全球最重要的資通訊產業盛會之一，我國代表歷年均以「台灣」（TAIWAN）名稱報名與會，今年是首次遭到矮化。

MWC主辦單位、總部位於英國的「全球行動通訊系統協會」（GSMA）及承辦會務的西班牙Fira Barcelona展覽中心，在報名網站不當稱我國為中國的一省。外交部得知後，第一時間即指示我駐英國、西班牙代表處多次進洽GSMA及Fira Barcelona展覽中心，要求改正，但GSMA等仍決定依據「聯合國」及「國際電信聯盟」網站使用的不當稱謂，拒絕更正。

知情官員透露，通傳會官員原定出席活動，但因主辦單位矮化台灣名稱而決定不出席。

根據MWC網站，中國華為電信為今年會議的主要贊助商之一，華為輪值董事長郭平也是會議主要講者之一。

外交部說，我國資通訊產業是全球供應鏈重要之一環，GSMA基於政治考量擅改我名稱，導致我國主管官員無法援例與會，已經違背其非政治性組織的本質，更嚴重傷害全球資通訊產業的交流與發展，外交部予以強烈譴責。

世界行動通訊大會（MWC）將於西班牙巴塞隆納舉行，報名網站竟以「台灣，中國一省」（TAIWAN, PROVINCE OF CHINA）稱呼我國。圖為MWC大會現場外觀。（記者黃敬淳攝）

世界行動通訊大會(MWC)報名網站今年首度以不當稱謂稱呼我國，經外交部嚴正抗議後仍未更正。（取自網路）

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