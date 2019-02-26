柯爆訪美找友人比較快 外交部：北市府未要求拜會行政部門

2019-02-26 10:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕台北市長柯文哲前天（24）和以色列友台人士餐敘時說，透過這些朋友安排訪美官員行程，比外交部還要快。外交部今天回應說，外交部已應北市府需求安排一些行程，但北市府並未提出拜會美國行政部門官員需求。

柯在台灣時間24日晚間和以色列國會議員夏伊（Nachamn Shai）與美國猶太領袖會議副主席霍恩雷恩（Malcolm Hoenlein）等友台人士餐敘。柯會後受訪時說，友台人士在外交上對台灣影響更大，比台灣直接去和美國政府搞老半天更有效。柯還爆料，霍恩雷恩問他，看他3月訪美想要見誰，可以幫忙安排。

媒體追問，訪美是否有想要見的高官？柯笑說「不能透露」，不過也說，台灣要見誰都蠻困難，如果透過這些朋友安排，比外交部還要快，所以他也和對方交換電子郵件，作為未來保持聯繫的管道。

外交部今天回應此事表示，柯市長訪美對增進交流具正面意義。外交部秉持行政中立原則，對所有地方政府首長訪美，均將提供必要的行政協助。

外交部並說，已應北市府所請，通知相關外館，根據北市府需求、協助安排一些行程，屆時也將協助接送機照料、機場禮遇通關及派員陪同等行政事宜。但是外交部接著說，北市府並未要求外交部協助安排拜會美國行政部門官員。

至於行程內容與接待規格，外交部僅表示，由於行程仍在洽排中，細節均不便評論，宜統一由北市府說明。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/