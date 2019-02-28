外交部強烈譴責 中天中時聯手抹黑駐星代表處

2019-02-28 21:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕中時電子報與中天新聞今（28）報導「東廠抓到了? 直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」。外交部晚間詳述事情經過，發布澄清與抗議，直指媒體「偷拍、不查證、含沙射影、抹黑栽贓」，強烈譴責媒體對拚經濟的駐外同仁「無情言語施暴」，「令人齒寒」。

中時電子報及中天新聞今天以題為「東廠抓到了? 直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」等標題進行報導，以駐處人員手機訊息畫面，夾敘夾議報導「駐外單位化身東廠」。

由於完全與事實不合，外交部今天晚間發布詳細澄清說明此事。外交部表示，我駐星代表梁國新昨日下午陪同高雄市長韓國瑜參加「高雄觀光推廣說明會」，韓市長會後受訪時，反駁農委會關於先前簽約對象是既有通路商的評論。

外交部說，由於梁代表及駐處同仁均在說明會現場，並不了解媒體詢問的爭執點，於是當場請駐處經濟組長協助聯繫同仁，才會有「請幫忙找一下有關農委會說韓市長簽約的都是既有通路的相關報導」的訊息。外交部說，這才是中天偷拍手機畫面的真實內容，但中天的文字敘述卻是「媒體直擊畫面曝光，駐星大使忙著回復來自台灣的訓令」，以及「協助？盯場？直擊星國大使忙低頭回報」。

外交部鄭重聲明，該則簡訊不僅並非駐星代表所發出，事實上也不存在所謂「來自台灣的訓令」。外交部質疑中天新聞，記者既然自以為在現場取得證據，為何漠視新聞專業，刻意不直接查證當事人？外交部進一步說，此外，中時電子報又據以評論，表示「東廠抓到了？直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」，又無中生有指「我駐新加坡大使接獲政府訓令，要求同仁搜尋韓國瑜講農委會的相關報導」。

外交部批評，媒體於現場偷拍，又不立刻與當事人進行查證，再以含沙射影、抹黑栽贓的方式，入罪駐新加坡代表梁國新及駐處同仁，外交部表達嚴正抗議，並予嚴厲譴責。

外交部怒批，張冠李戴、含沙射影的做法，不僅罔顧及踐踏新聞專業，更極盡抹黑及打擊駐外同仁之能事。對於兢兢業業，全力協助地方政府拓展外銷、拚經濟的駐外同仁，是「無情的言語施暴」，手段粗暴「令人齒寒」。

外交部對中時電子報及中天新聞以上述作為抹黑駐外人員深感憤怒，尤其對於該等媒體無視自身使用東廠偷拍、暗放冷箭的拙劣手法，卻用以指控駐外單位「化身東廠」，外交部表達最嚴正抗議及強烈譴責。

梁國新代表針對此事發表嚴正聲明如下：

昨（27）日下午陪同韓市長參加「高雄觀光推廣說明會」，韓市長會後接受現場台灣媒體訪問時，反駁農委會有關韓市長等一行在新加坡簽約對象屬於既有的通路商。為了解媒體所詢雙方爭執的重點，於是會後請代表處經濟組長協助聯繫同仁「請幫忙找一下有關農委會說韓市長簽約的都是既有通路的相關報導」。

上面所述就是中天新聞引用的偷拍手機畫面真實內容，但是中天新聞的文字敘述卻是「媒體直擊畫面曝光，駐新大使忙著回復來自台灣的訓令」，以及「協助? 盯場?直擊星國大使忙低頭回報」。

很遺憾的是，發簡訊的不是梁代表本人，而事實上也沒有所謂「來自台灣的訓令」，我們要問，中天新聞的記者既然自以為現場偷拍到證據，為什麼不和當事人詢問或查證？

中時電子報沒查證消息來源的真實性，又據以評論，表示「東廠抓到了? 直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」，該評論內文夾敘夾議，無中生有，表示「我駐新加坡大使接獲政府訓令，要求同仁搜尋韓國瑜講農委會的相關報導」。事屬移花接木、含沙射影，這種作法令全力協助地方政府拓展外銷、拚經濟的駐外單位同仁十分失望，尤其對於該評論把自己使用東廠偷拍、暗放冷箭的手法，用來指控駐外單位「化身東廠」，梁代表及駐外同仁表達最嚴正的抗議。

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