同婚專法表決通過！「司法院釋字748號解釋施行法」逕付二讀

2019-03-05 10:38

〔記者謝君臨／台北報導〕針對「司法院釋字748號解釋施行法」修法，由於需在5月24日完成，在時間緊迫的壓力之下，立法院民進黨團於今日院會中提出逕付二讀主張，國民黨及親民黨團則強烈反對，提案退回程序委員會重新提出，在雙方意見僵持下，最終進行表決，民進黨團提案勝出，該法將逕付二讀，由民進黨團負責召集協商。

針對民進黨團主張將「司法院釋字748號解釋施行法」逕付二讀，國民黨團於議場內高喊：「程序正義、大家服氣」；「完備立法程序，反對逕付二讀」等語，強烈表達反對立場。

表決時，國民黨團的提案最終以贊成23票、反對66票收場，至於民進黨團的提案，則以贊成59票、反對24票、棄權5票勝出；民進黨團棄權的5人包含黃國書、許智傑、邱議瑩、何欣純及莊瑞雄。

大法官於2017年5月作出釋字第748號解釋，認為現行「民法」未保障同性二人永久結合關係，與「憲法」保障的婚姻自由與平等權相違背，要求立院2年內完成立法或修法。不過，去年大選中，由幸福盟提出的公投案過關，依照公投結果，政府應於3個月內研擬相關法律送立法院。

行政院長蘇貞昌今年1月就任後審慎處理同婚爭議，為回應反同三項公投案過關，經整合民進黨團意見後，由政院在2月21日提出以中性釋憲文命名的同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，試圖降低挺同與反同的爭論、減少民怨；政院版同婚專法已送請立院審議，朝野黨團今於立院展開攻防。

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