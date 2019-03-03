反同方鎖定遊說29立委 推「公投第12案施行法」、修民法

2019-03-03 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕行政院同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》草案出爐後，引起反同陣營不滿，仿效行政院以《公投第12案施行法》為名提出專法草案，打算集結遊說藍綠29名立委推動，另外還想修《民法》，主張直接在法律明定婚姻「限一男一女」。

據《鏡週刊》報導，知情人士透露，長老教會南部分會、基督教部分教會（例如靈糧堂系統）以及下一代幸福聯盟將聯手合作，擬定遊說立委連署的清冊，並分配責任區，想說服藍綠29名立委；另外，南部長老教會預計下週將登報發表針對同婚法案的聲明。

被鎖定的立委中，國民黨有20人，包括廖國棟、黃昭順、王金平、陳宜民、江啟臣、沈智慧、陳超明、徐志榮、顏寬恒、馬文君、許淑華、羅明才、林德福、費鴻泰、鄭天財、蔣乃辛、陳學聖、呂玉玲、林為洲、簡東明；民進黨有6人，包括劉櫂豪、趙天麟、許智傑、張廖萬堅、黃國書、蘇治芬；另有親民黨的周陳秀霞、無黨籍的高金素梅，以及未明確列出名字的「彰化立委」。

報導指出，針對遊說分配，北部由下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩、台北士林靈糧堂牧師劉群茂負責；桃竹苗由中壢浸信會黃炯榕牧師、新竹靈糧堂主任牧師苗其傑負責；中部由台中東海靈糧堂牧師林進泰負責；台東由城市生命泉純福音教會牧師張信一負責；南部則由台南聖教會牧師高敏智；高雄浸宣武昌教會顧問牧師鄭博仁、長老教會牧師机嘉勝等人負責。

據了解，反同方在《公投第12案施行法》中，內容僅允許20歲以上2名同性成立「同性家屬關係」，而非婚姻關係；另外，反同方也另外提出《民法》修正草案，主張將《民法》第980條修改成，「結婚『限於』一男一女之結合，男未滿18歲，女未滿16歲者，不得結婚。」

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