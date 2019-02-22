亞洲第一！ 《路透》、《時代》盛讚台灣推同婚草案

2019-02-22 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕行政院昨（21日）通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，明定相同性別的2人可準用民法婚姻章規定結婚，擁有合法財產繼承，也能繼親收養子女。各大外國媒體《路透》、《時代雜誌》、《獨立報》等，以標題「亞洲第一」來形容台灣這次的同婚草案。

《路透》報導，台灣提出一項允許同性婚姻的法律草案，為亞洲首個此類法案。台灣內閣在21日公布同性婚姻的法律草案，立法院預計將在5月下旬對該法案草案進行投票，這一議題對總統蔡英文是一大挑戰，該執政黨在去年11月的地方選舉因改革的爭議受到重挫。

《時代雜誌》（Time）指出，台灣的同婚法案為亞洲首次提出，亞洲是一個通常不以維護「LGBT」權利而聞名的地區，去年12月，泰國軍政府支持一項「同性伴侶法案」，但並非為「婚姻」（marriage），而是以民事結合（civil unions）的方式成立；在印尼，同性戀迫害正在加劇愛滋病流行；而在馬來西亞，同性戀是非法的，在13個州和地區可以受到公開鞭刑。

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