同婚專法草案以編號釋憲文命名 伴侶盟：肯定政院挺住反同壓力

2019-02-21 11:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕同志婚姻爭議多時，行政院昨釋出同性婚姻專法草案，名稱為「司法院釋字748號解釋施行法」。伴侶盟與婚姻平權釋憲案申請人祁家威表示，這是史上第一次以編號釋憲文為草案名稱，顯然是政治折衝下的產物，但仍肯定行政院在1124公投以後，挺住反同勢力給予的政治壓力。

祁家威表示，這是台灣司法史上破天荒首次使用編號釋憲文作為草案名稱，肯定政院做出這樣的決定，更直接肯定蘇貞昌有機會代表民進黨角逐總統大選。

祁家威表示，他認為區域立委仍有可能受到選民壓力在法條內容上爭論，不過釋字748是鐵板一塊，不管是放在天花板或是地板，草案內容都一定要符合釋字意旨。

釋憲案律師許秀雯表示，去年1124公投之後，政院挺住極大反同給的政治壓力提出這個草案，雖然名稱出乎很多人意料，也真的是史無前例，但顯然這是政治折衝下的產物，若能避開爭議，她認為是個可行的方向，

許秀雯表示，目前尚未看到草案內容，但很確定的是草案必須符合釋字748的意旨，才能名實相符，包括公投結果都不能牴觸大法官已經解釋的效力，草案的底線必須是婚姻自由的平等保護，伴侶盟將用婚姻自由的平等保護檢視法案中哪些權利義務有被涵蓋、哪些沒有。

許秀雯說，伴侶盟對該草案的觀察重點包括第一、「結合的名義」，同志結合的關係是否被稱為婚姻、做的登記是不是叫結婚登記，是否互稱為配偶？二、實質權利是否平等，我國整體法規跟配偶相關的專屬權利義務總共有498項，所以必須檢視這部法案是不是賦予同性婚姻相等於民法婚姻配偶所具有的完整權利義務。若有被疏忽遺漏或明文排除的部分，也必須特別檢視這些遺漏可否補足以及排除是否合理?

三、伴侶盟也會關注與這部特別法相關的其他特殊條款與配套措施，包括收養（繼親收養及共同收養）、跨國婚姻的成立、人工生殖的平等近用（女同志配偶是否可以比照異性夫妻接受捐精）、跨性別婚姻等，這些重要的權利未來也都不能被忽視。

許秀雯說，去年公投雖然很多同志受傷，但肯定政院做出明智決定，盼朝野立委能秉持人權超越政黨，讓台灣真正成為亞洲第一、讓同志人權可以真正實現。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/