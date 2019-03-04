國民黨養虎為患 王世堅酸柯文哲「第一個政治界部落客」

2019-03-04 15:55

〔記者郭安家／台北報導〕高雄市長韓國瑜聲量是否超過台北市長柯文哲？對此，柯文哲今受訪指，「民進黨只要拱韓國瑜，國民黨4個太陽就不見了，然後國民黨拱柯文哲，那蔡英文就受到威脅」。台北市議員王世堅反酸，民進黨不會那麼無聊啦！國民黨他就不清楚，但真相大白，原來柯聲量都是靠國民黨拱出來，國民黨真是養虎為患、現世報。

王世堅批，柯文哲昨天邊咳邊爬山還引述聖經「寧願燒盡，不願朽壞」，柯前陣子也引述佛經，「我看過幾天他（柯）會引述可蘭經吧！再來還有藏傳密宗心法。」王說，曾送給柯甘地名言「人是思想產物，心裡想什麼，就會成為什麼樣的人」，柯心裡想搞怪、作秀、選總統，柯就成為自甘墮落的小丑權謀政客。

王世堅說，西洋認為每個人一生都有15分，王大嗆「柯文哲你的15分鐘結束了、Your fifteen minutes is up，你的光輝可能從此退去」；他說，柯爬山就爬山，扯那些東西幹嘛，又洋洋得意沾沾自喜，這大概是市民看破柯手腳原因，希望無心於市政的柯，到此為止，心裡不要權謀，「沒有一個政黨那麼無聊去哄抬你柯文哲幹什麼？」

談到韓國瑜官方LINE帳號破50萬粉絲，柯文哲則32萬，對此柯說「我不是要當部落客（blogger）」。王世堅說，柯才是台灣第一個政治界部落客，始作俑者，柯還以此為榮，要哄抬自己聲量；如今比不過人家，還要反過來酸，他不曉得韓「是不是要刻意去經營啦」，但真的假不了，假的真不了，有一天會被拆穿，現在柯的假象開始出現破口，所以柯酸言酸語都來，柯過一陣子恐會更糟糕、自毀自焚。

王還批，柯什麼話都聽不進去，包括柯媽媽何瑞英，柯對不起柯媽媽啦！

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