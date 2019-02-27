王世堅批柯文哲可曾為228講公道話？ 加入柯團隊要認同「瞎」

2019-02-27 15:18

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨在以色列說，曾支持總統蔡英文，但民進黨為了政治需求打擊昔日盟友（柯），是權力傲慢。台北市議員王世堅反問，「當你（柯）批評消費糟蹋民進黨的時候，可曾想到民進黨是你盟友」、「你掌握首都市長光環資源權力的時候，可曾為二二八事件講過公道話？」王還批，要加入柯團隊第一個認同就是「瞎啦」！

王世堅質疑，柯文哲在孤獨寂寞網路聲勢下滑時，就會講被民進黨打的言論，在國外胡言亂語。他反問柯，可曾為二二八事件講過公道話、討回任何公道？沒有啊！你（柯）才是權力傲慢，在二二八用一日雙塔滿足個人虛榮心、製造聲量話題，把二二八傷口國難丟一邊，現在才擺可憐說是民進黨盟友、二二八受難家屬，漠視受難者家屬感受。

王世堅認為，柯文哲就是斯德哥爾摩症候群，推崇毛澤東、雍正、鄧小平，而蔣介石在二二八威權屠殺跟毛澤東不分軒輊的歷史定位殺人魔，結果你（柯）不譴責卻崇拜毛澤東，他批柯認同威權、認同殺人魔王行徑，還崇拜他們講的話用來訓斥台北市政府官員；而柯過去二二八追思會禁聲不語，網路社會支持下滑時，才來抱二二八這棵浮木。

媒體問及有周刊報導柯文哲將於6月組黨、9月宣布選總統。對此，王世堅說，這是柯必做兩件事，因騙子生涯終極目標就是組詐騙集團，組黨勢在必行，可在政壇興風作浪，且選總統這是柯自己講的，柯打出娘胎立志要做總統。再假就不像。

媒體追問哪些人會加入柯黨？王世堅說，要加入柯團隊，要認同啦！第一個認同就是瞎啦！瞎子、要很瞎的、沒有中心思想核心價值，就是沒有自己靈魂，柯就專門收服這些來當嘍囉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/