柯文哲也是受難家屬？228受難家屬舉例吳伯雄 批柯投機份子

2019-02-27 13:59

〔記者楊心慧／台北報導〕台北228紀念館今年228策畫「為民前鋒：二二八事件民意代表受難者紀念特展」於今日開展，並邀請228事件民意代表受難家屬徐世雄到現場，徐世雄在致詞表示，柯文哲身為台北市長，竟說中共若打來我們撐不到兩天，這是我們台北市長，可以接受嗎？

徐世雄的父親是台北市前參議員徐春卿，當年徐春卿勇於揭發弊端、批評政府，引發當局側目，更在228事件後，擔任台北市228事件處理委員會委員，後來遭到逮捕，事隔72年，至今未有任何下落。

柯文哲日前引「美軍說」，表示台海若有事，「台灣國軍只能撐兩天」，徐世雄表示，柯文哲身為台北市長，竟說中共若打來我們撐不到兩天，這樣的市長可以帶領我們台灣人抵抗中共的侵略嗎？

會後，徐世雄受訪表示，他認為柯文哲作一個台北市長，說不定以後還是台灣的領導者，如今台灣是艱難的時刻，不應該唱衰台灣，應鼓勵台灣人，講話要很謹慎。

徐世雄質疑，柯文哲是不懂還是懂中國人才故意這樣說？其實台灣人很多人都不懂中國人，但因為自己常去中國，知道中國人作的與說的不一樣，會用騙的、不擇手段的方式，這是他們中國的文化，「我相信作為一個市長，不應該這樣說，應要為了我們台灣」。

媒體詢問，柯文哲也是228受難家屬？徐世雄說：「我認為他是投機份子，其實不僅僅只有他，像是吳伯雄的叔叔吳鴻麒也是228受難者，但吳伯雄參加國民黨而得到好官位，他就不在乎這個，代表不一定所有228受難者都是為了台灣人，少數部份還是有這種人。」

「為民前鋒：二二八事件民意代表受難者紀念特展」將從2月27日起至5月26日於紀念館B1特展室展出，講述從日治時期台灣人努力爭取公民權利與地方政治，到戰後228事件發生的歷史。

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