為政治需要打昔日盟友 柯文哲批民進黨權力傲慢

2019-02-27

曾經很支持小英卻被抹紅 讓他很傷心

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲正在以色列參訪，他和隨行媒體餐敘時透露，二○一六年總統大選時很支持蔡英文，私底下還幫她助選，當時蔡的勝選感言是「在我當總統的一天，沒有一個台灣人必須為了自己的認同而道歉」；但想不到二○一八年，自己竟然被民進黨追問台灣價值，讓他非常傷心。

柯直言，二○一六年他是支持蔡英文選總統的，但三月到五月，開始有媒體有計畫性的在攻擊他；二○一七年世大運、台大「中國新歌聲」濺血事件，媒體攻擊黑衣人，他還被抹紅，那是他第一次感覺到民進黨為了政治上的需要竟然打昔日的盟友，這就是權力的傲慢。

柯文哲也提到，去年五月民進黨要提名縣市長參選人時，想說如果把柯文哲幹掉，從此就能「國泰民安」，沒想到最後連台中跟高雄都丟了。柯強調，他回去會檢討人家對他的攻擊，反觀像他批評前瞻計畫、管中閔案與吳音寧案，他也都是在媒體上講真話，這些案子對政府來說，都是沒有必要的損失。

談極端政治 自豪與韓的民調都不會掉

他並分析「韓流」反映當前台灣民意，網路世界興起後，台灣從淺碟政治走向海嘯政治，甚至叫「極端政治」，韓流效應就像二○一四年白色力量崛起的誇大版，還更劇烈。不過柯也笑說，自己跟韓國瑜的民調都不會掉，因為「民進黨拱韓，國民黨四個太陽就完了；國民黨拱柯，蔡英文也很慘」。

柯在參觀猶太人大屠殺紀念館後指出，身為二二八受難者家屬，他認為「看歷史可以給人反省」，還重申對「轉型正義」的看法，強調第一是要解決當前問題、第二是預防以後再發生、第三才是追究以前的責任，順序要對，做起來會比較平順。

至於他爆料稱透過以色列友人安排訪美，會比台灣外交部快，引起外交部長吳釗燮不滿，指是台北市政府表明不用外交部幫忙。柯則酸回，不管是柯文哲還是韓國瑜，有時候隨便講一句話，不需要整個中央政府這樣煞有介事地去回應，「放輕鬆就好。」柯文哲預定在台灣時間廿七日下午返抵桃園機場。

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