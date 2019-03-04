向黨內太陽叫陣 王金平：我才是有能力團結國民黨的人

2019-03-04 10:44

〔記者林良昇／台北報導〕2020總統大選，國民黨初選戰火點燃，但黨內不斷傳出徵召高雄市長韓國瑜的聲音，即將宣布參選總統的前立法院長、國民黨立委王金平今向黨內「太陽」叫陣，批評徵召韓國瑜參選是假議題，還四度握拳強調，「我才是真正有能力團結國民黨的人」。

國民黨總統初選制度已定，卻埋下徵召伏筆，外界認為國民黨可能會在最後關頭徵召韓國瑜出馬，王金平今在立法院受訪，對於國民黨如果徵召韓國瑜，是否獨立參選等相關議題，王金平四度握拳強調，「我才是真正有能力來團結國民黨的人」、「就是我」。至於如何團結國民黨？王則賣關子：「我怎麼能夠告訴你？」

王金平表示，相關議題都是假議題，他現在不回答這類問題﹔而所謂支持者擔心他吃虧，希望他獨立參選，已經開始準備連署書的傳聞，王則說，沒有這回事。

對於前總統馬英九昨公開表態，支持同樣有意角逐2020年總統大選的前新北市長朱立倫，王金平指出，他們（馬、朱）本來就是在一起的，「有什麼好奇怪的？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/