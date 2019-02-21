王金平指「心靈相通」 韓國瑜：完全同意

2019-02-21 11:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕前立法院長王金平先前指出，自己與高雄市長韓國瑜「心靈相通」，韓國瑜今表示，他與王院長多年來互動非常好，他完全尊重、也同意王院長對兩人「心靈相通」的看法。

韓國瑜指出，他擔任市長後，王院長再三提醒，任何政治人物執行手上權力時，千萬不要忽略宗教家的情懷，這句話對他影響很大，抱著宗教家的心執行公權力，將來讓整個社會充滿和諧與愛，所以王院長說兩人心靈相通、他完全同意。

對於外界不斷討論國民黨徵召韓國瑜參選總統，韓國瑜認為高雄市民團結一條心、衝經濟往前衝，比較重要，希望暫時別在高雄再討論這總統大選。

對於部分民調指出高雄人不喜歡韓國瑜選總統，韓國瑜指出完全尊重、對於所有民調結果都尊重。

此外，高市觀光局長潘恆旭曾對外表示，如果朱立倫民調沒有突破柯文哲，未來不排除韓國瑜被徵招；韓國瑜說明已跟潘恆旭溝通過，未來碰到總統大選話題、發言要更謹言慎行、儘量減少，他強調觀光局重點就是要帶動高雄觀光發展，而潘恆旭與觀光局團隊現階段表現確實可圈可點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/