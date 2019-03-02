二階段徵召？王金平：忽然有人插進來公平嗎

2019-03-02

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選機制拍板，採三成黨員投票、七成民調，雖排除協調、全民調，但黨主席吳敦義又說不排除二階段或徵召；即將宣布參選二○二○總統的前立法院長、國民黨立委王金平昨天受訪表示，這是很奇怪的想法，「我們也覺得好笑，插一個沒經過考驗的人公平嗎？」

誰能保證這個人最後會當選

王金平指出，這次國民黨預計不只兩、三人角逐黨內總統提名初選，被提名人將經過嚴密、完整的初選程序，一定是付出很多、經過千錘百鍊，這樣的人一定不當選嗎？他直言，二階段、徵召這些想法很奇怪，「我們也覺得好笑」。

針對黨內不斷有「拱韓」聲浪及黨中央拋出二階段初選，王金平表示，不要講對象，這是制度，且說誰一定最強、哪個制度最好，誰也不知道，應該經過公平合理的思考，依照制度去產生的候選人，「我想這才合理」。

王金平質疑，讓一個未經考驗的人忽然插進來，公平嗎？如果這個人只是一時被不太正確的民調拱出來，最後一定會當選嗎？誰能保證？

被問及徵召制度是不是為了拱高雄市長韓國瑜參選總統，王金平說，不知道、無從評論，只是就事論事。

對於自己曾說「希望高雄出一位總統」，王金平表示，當然希望高雄出一位總統，不然幹嘛出來選，被追問「那個人是不是韓國瑜？」王說，現在是自己表態，當然認為自己出線最好。媒體又追問：「韓國瑜一直未否認參選二○二○」，王金平略有不悅地回說：「你去請教他」。

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