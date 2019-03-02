王金平稱若當選只做4年 「屆時韓國瑜更能一展長才」

2019-03-02 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選距今已經剩下不到一年的時間，國民黨主席吳敦義日前針對黨內初選拋出不排除有二階段徵召，被外界解讀為是要為高雄市長韓國瑜出選鋪路。對此，立法院前院長王金平今天接受專訪時表示，認為韓國瑜才剛當選就要轉換跑道對於高雄人而言不公平，指出如果自己當選總統只會做4年就交棒，更明講屆時韓國瑜就更有機會為國家服務。

將於本月7日正式宣布參選2020總統大選的王金平今天接受《蘋果》專訪，表示去年輔選韓國瑜時，出錢出力將原本誰都不看好的韓國瑜推到高峰，之後去拜訪他時，韓國瑜還親自出來迎接他，讓王金平肯定韓的態度，並表示兩人私下互動十分密切。

但對於黨內基層對拱韓國瑜出來參選的呼聲高，主席吳敦義更拋出不排出會有二階段徵召，王金平昨天就對此表示不以為然。今天他表示，目前民調顯示的確是韓國瑜最高，但韓國瑜才剛當選高雄市長沒多久，就要轉戰總統實在說不過去，而他也認為韓國瑜自己也是抱著這樣的想法。王金平表示，若自己當選，屆時會配合韓國瑜的政見，以高雄為建設示範區，再拓展到全國。

王金平也強調，自己只會做一任，將目前國家的重大問題逐一解決，讓中華民國得以繼續生存發展後就交棒給下一代，「我想，屆時韓市長就很有機會一展長才，為國家服務」之後記者繼續追問韓國瑜是否會參選？王金平則不願回應，表示這是在保護韓國瑜。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/