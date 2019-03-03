狂造神韓流、抹黑外交官 中天維基百科又被改了...

2019-03-03 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕《中天電視台》先前報導我國駐新加坡代表關切高雄市長韓國瑜的出訪行動，被外交部嚴正譴責，NCC更對此要求說明，有不滿該電視台「造神」舉動的網友，將其在「維基百科」的介紹更改為「韓國瑜電視」，引發外界熱議。

幾天前才傳出有人將「維基百科」中的《中天電視》改成「韓天電視」，連旗下頻道也一度遭網友惡稿成「韓爸造神電視台、韓導唬爛綜合台、韓粉崩潰娛樂台、等著看韓被打臉國際台」等，今天又有民眾將「維基百科」的擷圖分享至臉書社團「爆政公社」，可見到《中天電視》子目錄被改成「韓國瑜電視」，且在「中天電視公司發展沿革」內容中，被寫入「標榜以造神韓國瑜角度出發的新聞觀點，企圖發展為無腦的NCC」，其餘內容未受到更動。

實際查詢「維基百科」，發現目前被不明人士編輯的內容均已被修正，但這樣的舉動被系統判定為「受到破壞」，該電視台的介紹將被「保護直至2019年3月16日07時50分」，在此之前無法再行修改。

網友們知悉此事後均感到不可思議，紛紛留言指出「電視台真的有點過頭」、「這種被惡搞改的都會很快改回去後上鎖QQ」、「我沒看過現在有哪台比這台誇張」、「我來導你來演」、「獨裁國家的電視台才會這樣」、「每天韓國瑜膩不膩啊」。

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維基百科「中天電視」的修訂歷史 傳送門

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