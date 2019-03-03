高嘉瑜「重返女王頭」！ 搖身成政論節目主持人

2019-03-03 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕有著高人氣的北市港湖區議員高嘉瑜，將在某電視台主持談話性新節目《我要當選》，而且是擔任固定主持人，以明年總統大選與立委選舉為主題，專門討論政治的新網路節目，該節目預計明天預錄。今日媒體人黃暐瀚也在臉書發文，自稱將成為主持人之一。

媒體綜合報導，《我要當選》節目第一集討論韓國瑜現象，來賓有台南市議員謝龍介及屏東縣議員蔣月惠，第二集討論台北市長柯文哲，來賓有其幕僚學姊謝龍介，除了在電視台也會在網路播出。

高嘉瑜受訪時表示，主持人的工作對她來說將是一個全新的挑戰，不同於節目來賓能有空檔時間，可以發呆一會，必須全神貫注，她也將扎起往常的公主頭，展現專業形象。

消息一曝，引發ppt鄉民的熱烈討論總是頂著招牌「公主頭」的高嘉瑜「重返女王頭」、「每當選舉年一來就多了一票沒聽過的節目」、「比較好奇，為什麼另一位搭檔主持人是找黃暐瀚？」、「看來賓就知道是五毛節目」、「錢都給你賺就好啦」。

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