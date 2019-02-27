公道伯拚總統！ 鄉民：KMT的分裂

2019-02-27 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕今日王金平對外宣布，將於3月7日在台北國際會議中心舉行記者會，發表參選總統宣言，恰巧與國民黨總統初選的「三七制」頗有呼應之意。新聞一出，在批踢踢實業坊引發鄉民們熱議。

今日1名網友在批踢踢實業坊貼出新聞內容，準備爭取總統提名的前立法院長王金平，今天已開始聯繫立委、地方人士參加3月7日的參選記者會，王原本前往南非的世界台灣商會年會行程也已經取消，確定於3月7日在台北國際會議中心舉行記者會，正式對外發表參選宣言。網友質疑預告宣布參選，到底是哪招？

然而，國民黨總統初選排除全民調，維持現行民調7成、黨員投票3成的「三七制」，也被鄉民戲諷成「37仔」。

鄉民們各個砲火猛烈「參選即敗選，不要浪費生命跟前（錢）了好嗎」、「韓國瑜選！救救高雄人！」、「你今天說跟3/7說有什麼差別?37仔」、「朱吳投不下去，習包子代理人也投不下去」、「王金平上了，馬囧會不會挫勒蛋」、「韓后羿要射下幾顆太陽呢」、「這是KMT第幾次分裂」、「這老人有什麼遠見嗎」、「DPP要翻盤，真的還得靠綠骨老王逆風捕刀，順風來亂」、「KMT相爭，先恭喜英皇了」。

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