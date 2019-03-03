韓國瑜取消行程 挺韓網友說重話：除非病重到住院、允諾該兌現

2019-03-03 09:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜疑因身體不適，接連兩天取消公開行程，包括一場公益活動，引發各界關切；網友對此議論紛紛，有人為韓國瑜抱屈、有人質疑輕重緩急沒弄清楚，也有網友說重話，希望韓國瑜要保重身體，但除非病重到住院，允諾就該兌現。

網友joulin在ptt留言，認為不管是市政會議、還是答應過要出席的活動，特別是是公益活動，市長務必出席，他表示自己很支持韓國瑜，但也要說句重話，除非真的病重到住院，或者真有重大臨時突發的市政（像天災等等）需要處理，不然就算感冒身體稍微不適，也該出席市政會議、或者曾經允諾要出席的活動。

網友指出，那種很多場次的發紅包場，偶爾因臨時公務或者身體不適、找人代打就算了，這種久久才一次的公益活動、請別缺席，因為大家都在看你，用放大鏡甚至是顯微鏡在看你，雖然身體微恙、真的可以體諒，但批評的那些人說的也沒錯，他們也完全站得住腳。

網友強調，人不是萬能、更不是神，也不會是鐵，一個人沒辦法做全部的事情，韓國瑜需衡量自己身體跟時間，能夠負荷到什麼樣的程度，如果已答應某個行程，就必須要把這個行程看得很重要，把他規劃進行程表中，不要輕易忽略或捨去，不然就不要答應人。

網友舉這次公益棒球賽為例，是澎恰恰跟許效舜親自到市府邀請，韓國瑜也爽快答應

，最終卻臨時缺席，這真的會讓人很錯愕，雖然這兩位沒太多苛責，但他們心裡的無奈跟失望是肯定的，另外那些到場看的人，有多少是因支持韓國瑜而去的，紅包場沒看到你都已經有人失望，這種活動就這樣缺席，失望肯定更大，而且很容易就讓人覺得，韓國瑜是不是也不重視體育活動？不重視棒球？

網友指出，真心希望韓國瑜好好安排行程，別讓自己一直處於紅眼模式，照韓國瑜這樣跑，真的撐不了四年，而且會因為常生病而引來更多批評。

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