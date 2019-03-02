細算「老蔣的黃金」 陳師孟：只是來台掠奪財產的零頭

2019-03-02 23:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟今天在「尖尾週記」表示，「二二八的元凶是蔣介石」，就是台灣政府必須向社會與歷史見證的一句話，但許多藍營政客一聽到「蔣介石是元凶」這句話就會抓狂，就會反駁：「要不是蔣公當年把大陸的黃金運來台灣，現在哪裡還有台灣啊？」不過，他仔細做了研究，蔣介石帶來台灣的「伴手禮」，只能算是來台掠奪財產的零頭。

陳師孟解釋，蔣介石偷運來台的黃金價值約在260萬兩，以當年金價最高每兩$50計算，只值1.3億美元。若依國民黨在2006年8月24日公布的〈黨產報告〉中，指稱國府當年運台227萬兩黃金，更只值$1.135億；即使依俞鴻鈞於1950年6月2日致蔣介石的「中央銀行黃金收支簽呈」，估計最高到375萬兩，算來仍不及2億美元。

相形之下，國府來台接收並回運到中國戰區的剩餘軍事物資、民生用品、與工業物料，價值動輒以10億美元計，依喬治．柯爾在《被出賣的台灣》一書的估計，更高達50億美元。這還不算「台灣省接收日產委員會」自1945年11月至1947年2月登記接收的不動產，總記帳價值台幣109.91億，約7.33億美元。陳師孟說，「蔣介石帶來台灣的『伴手禮』，只能算是來台掠奪財產的零頭，好意思大吹大擂？」

除想為當年的老蔣「鍍金」，國民黨的徒子徒孫也想為他「抹白」，陳師孟指出，在阿扁執政最後一年的228後沒幾天，國民黨的江丙坤代理主席就舉辦了一次座談會，以「還給他一個公道─從大歷史看老蔣總統」為標題，發言內容還刊登《聯合報》整版。

內容中一些「搞笑版」不看可惜，例如董智森說：金門砲戰時，我們家有阿兵哥來打地舖，還有軍醫幫我治過病；薛香川說：公地放領我家也領到一塊，可惜十年後我要讀大學賣掉了；陳庚金說：推行三民主義政策與地方自治，我是農家子弟，用公費讀師範，也當選過縣長；李咸林說：對惡補和參考書深惡痛絕，所以推動九年國教，使國軍很快學會操作新式武器。

陳師孟嘆，有時想想這些都是可憐蟲，因為他們以為「歷史評價」是像期貨交易，月初虧空可以月底軋平；他們不曉得凡走過必留下痕跡。

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