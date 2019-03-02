總統推薦《少了一個之後－二二八‧微光》 拍攝公司經費仍沒著落

2019-03-02 23:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕《少了一個之後－二二八‧微光》影片，分別入圍2017年、2018年金鐘獎，這部影集一共2季16集，敘述228及白色恐怖年代的歷史，籌畫拍攝的馬克吐溫國際影像公司今年再度重新PO出72年前、台鐵八堵站員工被國軍槍殺的影片，仍然讓人震驚與害怕。

馬克吐溫國際影像公司總監汪怡昕受訪時表示，他們之所以願意吃力不討好去挑戰禁忌話題，是希望訪問那個年代的倖存者、請演員演出那段歷史，讓年輕人知道歷史並理解，不讓白色恐怖再度在台灣發生。

汪怡昕說，歷史絕非站在自己的角度上各說各話，而是試著去理解當時事件，及其成因，以及未來的我們是否可以避免憾事再度發生？

汪怡昕說，兩季16集的拍攝經費均來自向公部門提案，首先感謝客家電視台第一季4集、文化總會後面12集的金援；目前正在籌拍製作《二二八、白色恐怖下的外省移民》，目前經費還沒著落，但是他們會努力開拍，希望呈現那個時代環境下，不同族群面對白色恐怖下的歷史。

汪怡昕說，二二八與白色恐怖時代，不是族群問題，而是一個國家，無差別受難的事件，有多少人在白色恐怖年代，動輒被扣上與共產黨有勾結的汙名，那些人就這樣被送去思想改造，甚至消失不見，受難者的家屬活在汙名下、恐懼的氛圍中。

汪怡昕說，身為影視工作者，自己選擇用擅長的影視專業去重現歷史，影片播出後，固然引來許多人的批評，值得欣喜的是有更多年輕人關注，那拍攝過程艱辛與播映後受到的關注批評，一切都顯得微不足道。

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