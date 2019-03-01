72年前的今天！八堵車站遭軍隊血洗 行動劇嚇壞民眾

2019-03-01 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕行動劇《少了一個之後》在2月28日當天受到廣大網友關注，該劇團重現1947年3月1日，發生在基隆市八堵車站的白色恐怖殺人慘案，演員們在民眾面前現場顯出軍人槍殺車站人員的情境，讓民眾「快哭出來了」。

臉書粉絲專頁《少了一個之後》貼出影片，行動劇拍攝當日為2018年1月25日，基隆市暖暖區下著小雨，此時1群官兵闖入八堵車站月台，在眾目睽睽之下先槍殺掉1名台鐵人員，隨後將試圖逃離、躲藏的人員一併擊斃，最後在站務台內揪出數名台鐵人員，領隊軍官將他們與站長一起帶離車站。

民眾們雖然看得出來從頭到尾都是演戲，但都確實反映出心中的恐懼感，有民眾摀住嘴巴，更有人躲在月台柱子旁，孩童們更是當場傻眼，旅客們事後表示，雖然這起事件已有72年之久，看到的當下還是覺得「很殘忍」、「我們現在好不容易走到的民主，真的要好好珍惜」。

劇組團隊表示，隨然影片拍攝、發布至今已逾1年，但這起距今72年的恐怖事件依舊沒有從人們心中消失，就連沒有參與過當時事件的年輕人，也都感到相當惶恐，「歷史絕非站在自己的角度上各說各話，而是試著去理解當時事件，及其成因，以及未來的我們是否可以避免憾事再度發生？」，社會各界不可逼迫受難者家屬遺忘傷痛，反倒是眾人應該一同記取教訓，讓受難者們知道自己「並沒有白白犧牲」。

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