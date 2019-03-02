公道伯貼圖「自帶光環」 王金平：讓年輕人慢慢認識我

2019-03-02 15:45

［記者陳昀／台北報導］公道伯出貼圖啦！前立法院長、國民黨立委王金平將角逐2020總統大位，最近也推出「JingpingWang」的Line貼圖，運用不少逗趣口頭禪，還自我調侃頭頂「自帶光環」，王金平受訪時笑說：「希望讓年輕人慢慢認識我，我最近又說了新的，『就奇怪a代誌』（指二階段初選）」。

王金平近期在臉書「台灣公道伯」公布推出「JingpingWang」貼圖，包含「順其自然」、「歡喜就好」，還有翻白眼說「這個問題問錯人了」、「是不是有人在搗蛋」等，用王金平的豐富表情大頭照搭配各類口頭禪，十分逗趣可愛。

王金平受訪時指出，為了讓年輕人慢慢認識他、進一步有所連結，在幕僚建議下推出貼圖，希望大家一起來使用，而且這些用詞都很祥和，社會不要太多動人心魄的刀光劍影、犀利言詞，要彼此敬重、體諒。

王金平說，每種造型他都看過，樣樣都喜歡，被調侃頭頂「自帶光芒」他也笑了兩聲說，自然就是美，但他話鋒一轉又說，自己最近講了一個「就奇怪a代誌」，酸了一下總統初選二階段徵召機制。

另一名總統初選參選人、前新北市長朱立倫過年前也釋出「We are Chu Fans 我們都是朱隊友」，用朱立倫的Q版人偶，打造實用的日常用語Line貼圖，還有「Chu咪」、「Chu甘心」等；雖然朱立倫多位幕僚經常使用、推廣，但朱立倫團隊表示，貼圖是支持者自發設計，不是官方推出。

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