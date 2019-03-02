王金平質疑二階段徵召 歐陽龍：可能性很低 任何政黨都可能發生

2019-03-02 11:57

〔記者施曉光／台北報導〕藍營已經拍板確定總統提名初選採民調、黨員投票各占7成、3成的遊戲規則，但國民黨主席吳敦義近日受訪相關談話，保留二階段徵召最強人選的可能性，被參選總統的前立法院長王金平質疑「很奇怪」、「好像黨對自己沒有信心」，國民黨發言人歐陽龍今日受訪回應，黨中央舉辦正式提名初選的原則不會改變，只是保留一個「很低、很低比例的可能性」，如果有突發情況必須改變的可能，這種可能也會發生在任何一個政黨。

歐陽龍強調，「天底下沒有不可能的事情，可是也都發生了，可是如果說什麼都有可能，事實上也有不可能」，他還說，吳敦義是在被動接受媒體提問是否可能有二階段徵召時，才會做出相關發言內容。

吳敦義本人昨日受訪時表示，他沒有講一定會有第二階段的徵召，只說保留這種可能性，因為國民黨要求光榮勝選，既然有人提出兩階段，他才說沒有所謂必然有兩階段的狀況，但假設為了最後勝利，保留徵召的可能性，但這是要非常慎重、謹慎，不能隨便為之。

吳敦義還說，這是「保留一線機會」，但一定要極為慎重的來做這個事，國民黨當然要求勝，只要依法、認真、努力，國民黨就不會重演2016大選的故事（換柱），但要保留，至少不能把這個可能性全部歸零。

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