吳敦義初選機關算盡？ 王金平這樣回

2019-03-02 10:41

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選機制好不容易拍板「七三制」，但黨主席吳敦義又拋出不排除二階段或徵召；即將宣布參選總統的前立法院長王金平先轟「奇怪又好笑」，上午受訪時再度表示，保留徵召空間會造成很多變數，未來會很難真正團結；被問到吳敦義是否機關算盡？王回：「喔！這個我不清楚」，隨即呵呵笑了出來。

王金平指出，保留徵召好像代表黨對自己的提名制度沒有信心，導致爭議空間變大、徒增困擾，也造成很多變數，這才很嚴重，初選提名後大家應該團結一致，不要再有其他想像空間，否則到時候有很多變數，也無法好好為提名人輔選，有人要往這個方向去衝、去走，到時候黨就不會真的團結。

王金平表示，黨內有不同意見可以，但意見趨於一致後，大家就是要彼此團結、互助互諒，拋棄過去不同的意見，所以他對初選制度從不表示意見，遵循黨制定的規則。

被問到是否認為吳敦義機關算盡？王金平回：「喔！這個我不清楚」，隨即意味深長地呵呵呵笑了出來。另對於宣布參選總統的前台北縣長周錫瑋稱總統初選保留彈性「很有效」，王金平表示：「是啊！提案的人當然說有效！」隨即又笑了出來。

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