不滿台中花博免費入場 AIPH秘書長：別走到國際訴訟

2019-03-02 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕台中市政府與國際園藝生產者協會（AIPH）對於台中花博權利金未達共識，AIPH秘書長白立福（Tim Briercliffe）1日說，免費入場就沒有收入，不符合AIPH的政策，堅持中市府應該要收費，這幾天還會與中市府協商，希望不要走到提出國際訴訟，或是取消台中市辦理世界花博認證這一步。

白立福1日接受《蘋果日報》專訪時表示，這幾天將與中市府商討門票費和花博事宜，希望能會有好結果，花博閉幕之前都維持合作。白立福也說，希望不會走到提告那一步，期望能達成好的協議，接下來與市府協議一切都有可能，雙方需要找到一個好的解決辦法。

《蘋果日報》報導，中市府不認同AIPH提出的計費方式，預計在協商時提出最初的簽訂契約，指前台中市長林佳龍原本就預計提供辦理花博卡的300萬人第1次入園免費，在契約中已經獲得AIPH認同，所以即使盧秀燕擔任市長後，將免費的對象改為全球12歲以下幼童、台中市新住民與台中市民免費入園，推估人數也不會超過300萬人，市府只要依照原定契約，給付實際入園人數票務收入的百分之權利金即可。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/