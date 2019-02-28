前外交官嗆政府拒和平協議 謝志偉諷：最大貢獻是自願退休

2019-02-28 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕有意爭取國民黨立委初選的前駐紐西蘭大使介文汲，日前在臉書批評，「全世界都很奇怪，台灣為什麼會有政黨公然反對和平，反對兩岸簽署和平協議。」對此，駐德國代表謝志偉諷刺，謝謝這位殘暴中國的體貼者，至少對自由民主台灣的艱困外交作出了他所能作的最大貢獻：「他自願退休了」。

介文汲日前在臉書稱，「兩岸和平對台灣老百姓的禍福，台灣的經濟發展、台灣的國際空間都有利，這不是任何政黨都該積極做的事嗎？怎麼會去反對呢？原因很簡單，就是兩岸和平違反了這些政黨的利益，簽署兩岸和平協議的唯一最大受害者就是這些政黨」。

對此，謝志偉酸說，「咦，怪了，那我在德國這些日子以來所碰到的都是『鬼』？」他說，從某些政府官員、國會議員、學者、扶輪社社員、旅遊業者、市民、學生等所親耳聽到，有關中國政府的蠻横與殘暴及鼓勵台灣絕不能妥協或放棄自由等說法，莫非都是「鬼話連篇」？他強調，就算如此也不敢說「全世界」，只能說「自由世界」，而這位退休資深外交官（介文汲）的「全世界」指的應該是「自己世界」。

謝志偉痛批，這位退休資深外交官不可能只會「當前輩」而不曾「上前線」，那為什麼他這麼體貼自由世界眼中「軍事威脅台灣」的中國？他也以諾貝爾和平獎得主劉曉波被中共政權虐關黑牢至死、台灣人權勇士李明哲還在中國坐黑牢等例子，直指「這些對中國共產黨政權如此體貼的人，才是自由民主台灣所要防備的人。」

謝志偉更諷刺，「一句真心話：謝謝這位殘暴中國的體貼者，至少對自由民主台灣的艱困外交作出了他所能作的最大貢獻：他自願退休了」。

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