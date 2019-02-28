時隔10多年 南投官方敲鐘紀念二二八

2019-02-28 19:05

〔記者劉濱銓／南投報導〕二二八和平紀念日，時隔10多年，南投縣政府再度舉辦追思紀念，今下午2點28分，在名間鄉白毫禪寺鐘樓敲鐘追思默哀，表達對受難者的哀悼之意，受邀參加的南投縣二二八關懷協會，感謝縣府重視，並盼日後追思活動，能邀請全南投約300位二二八事件受難者家屬參與，表達對家屬的慰問之意。

南投縣二二八關懷協會理事長陳伯三表示，協會過去以音樂會、尋根之旅等方式紀念二二八，盼後代能了解過去的歷史，未來不再發生悲劇，縣府以往則多是呼籲各界就地默哀以表追思，此次舉辦紀念活動，距離上回官方在埔里追思二二八已有10多年，盼日後還能繼續，並邀請南投的受難者家屬參加。

陳伯三說，目前位在埔里的「圓而不圓」紀念碑，是南投第1個二二八紀念碑，但因記載的都是台中延伸到埔里愛蘭的「烏牛欄之役」，與在地人無關連，南投人在二二八事件當中，則屬竹山人支援雲林的戰役死傷最慘重，因此地方都希望能在竹山設立屬於在地的二二八紀念碑，並刻上全縣所有受難者的名字，追思先賢，撫平歷史傷痛。

代表出席的縣府秘書長洪瑞智指出，今年二二八事件適逢72週年，舉辦追思盼能撫平歷史傷痛，該寺則有全縣最大祈福鐘，敲響鐘聲代表傳達和平之聲，消除歧見與仇恨，進一步促進台灣團結與和平。

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