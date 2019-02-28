中市228追思會 受難家屬︰歷史不能忘要愛與包容

2019-02-28 16:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年是228事件72週年，台中市政府今日在大里區國光公園舉辦228和平紀念追思會，由市長盧秀燕主持，受難者家屬表示，雖家屬至今傷痛，但要愛與包容，大台中228協會理事長廖苓惠更表示，不要再分藍綠，要團結一致，不要為反對而反對，要成為堅強的台灣的國家，不要被中國欺壓。

市府在大里國光公園舉辦的228追思會，邀請受難家屬一同追思，立法委員何欣純、市議員李天生、林德宇、劉士州、何敏誠、市府各局處首長等人，均至大里國光公園追思祈福。

盧秀燕先帶領現場民眾默哀1分鐘，並邀請受難者及受難者家屬至紀念碑前獻花，透過白百合傳達愛與和平，期許二二八事件的悲情能以和平的方式在人民心中畫下傷痛的句點。

此外，盧秀燕並陪同受難者家屬前往現場設置的祈福牆，掛上祈福卡。

大台中228協會理事長廖苓惠表示，今年已是72年了，每年到此日子，回想起來還是非常傷痛，受難者的犧牲，雖然歷史很悲哀，傷痛很痛苦，要記取歷史教訓，但希望不要再分國民黨、民進黨，都是台灣人民，要團結一致，兩黨不要為反對而反對，要成為堅強台灣的國家，為自己打拚，不要被中國欺壓，否則日子會難過，生活水準不一樣，希望台灣百姓能認同及團結最重要。

此外，廖苓蕙表示，在張溫鷹及胡志強任市長都有辦晚會，當大家在詢問為何有晚會，就會知道過去有228事件，因此不希望不要只有追思會，只有三鞠躬，回去都忘記了，因此要有晚會，否則大家都會忘記228。

台中市228關懷協會理事長周弘奇，當時受難人現已90多歲，希望政府對受難者及家屬要多加關懷，而受難者及家屬所受創傷至今仍難以撫平，但是當今政府在轉型正義之際，更應該要有制高點，他跟會員們說，雖然痛至今無法撫平、忘記，雖不忘歷史，但要勇敢站起來，社會要有真愛，要和平、和諧，要加重內部的經濟發展，讓人民安居樂業，若經濟蕭條，台灣如何有競爭力，此外，會員也希望恢復能召開音樂追思會。

盧秀燕表示，台中市非常重視228紀念追思活動，今年是228的72年，眾人永遠不會忘記此一事件，要透過追思紀念舌動，提醒所有鄉親，過去的傷痛，一定要記得且深刻反省，期望化解此事件造成的仇恨，大家正向面對未來，希望台灣永遠是民主自由和平的寶島。

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