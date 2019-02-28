蔡總統：轉型正義為撫平創傷 非政黨鬥爭

2019-02-28 16:22

〔記者李欣芳／台北報導〕今天是二二八事件屆滿72週年，二二八基金會又發現二二八新的受難者，蔡英文總統今天出席在二二八和平公園舉行的中樞紀念儀式表示，不久前，在二二八事件紀念基金會的努力之下，從公開的檔案中，經過考證和查核，整理出400多筆可能在二二八事件中受難、但尚未提出賠償申請的名單，這說明了對於歷史真相，我們的了解依然是不夠。這項工作將會持續的進行下去。

蔡總統強調，有些人誤解轉型正義只是政黨鬥爭，也有一些人，認為過去的事不必再提。她要再一次嚴肅地表達「我不同意這種看法」。面對過去的威權統治，是每一個經過民主化的國家，都必須處理的課題。過去不會自己過去，傷口的表面也許會暫時癒合，但內心留下的創傷，卻不會自然消失。轉型正義的存在，就是為了真正撫平創傷，提醒我們曾經傷痛，切莫再犯下同樣的錯誤。

蔡總統在中樞紀念儀式致詞表示，在演講一開始，她要提到一件事。那是去年10月，我參加了促轉會舉辦，公告撤銷有罪判決的儀式。大家都很熟悉的「二七部隊」領袖鍾逸人先生，是那天的主角之一。在公告儀式上，已經是98歲的鍾老前輩，他大聲疾呼自己是俘虜，不是罪犯。這讓我深刻感受到，還給他徹底的清白，不僅對他個人來說，是遲來的公道，也是台灣歷史紀錄上嶄新的一頁。

她說，除了賠償個別受難者跟家屬之外，同樣重要的是，系統性地釐清事件的真相。今年基金會將會提出一份新的報告，並且翻譯成外文，和世界上關心二二八事件的朋友一起來交流。

另外，在過去這一年，台灣整體的轉型正義工作，也進入了新的階段，促轉會正式掛牌運作了。促轉會運作之初，確實經歷一些波折，也引起激烈的討論。不過，經過一段時間的努力，無論在政治檔案徵集、資料庫的建置，或是公告撤銷不當的判決，促轉會都已經累積了不少成果。當然，時間確實是轉型正義最大的敵人。我們努力的同時，前輩正在凋零。像是跟鍾逸人先生同樣參加「二七部隊」的黃金島前輩，在有罪判決公告撤銷的90多天後，上個月初離開了我們。

總統表示，今天她要頒發的張木火前輩的回復名譽證書，他的兒子，也是為他提出申請的交大前校長張俊彥先生，也沒有能夠等到今天，在去年辭世了。

蔡總統指出，正因為時間是這樣的無情，提醒了我們，轉型正義在台灣，既然曾經遲到，現在我們就必須更加的把握時間。無論是去年揭牌的國家人權博物館、或是今年即將上路的新課綱，都把轉型正義，視為當前台灣民主深化重要的課題。人權這堂課，台灣還有很多需要努力的地方，需要政府跟民間一起來攜手面對。

總統強調，推動轉型正義的目標，就是要讓每一個生活在台灣的人民，每一天，都可以像今天這樣，安心生活。不必擔心政府用暴力壓迫人民，不必擔心半夜被警察帶走後就一去不回。可以自由的閱讀、可以自由的發表意見、可以一起打造更美好的民主社會。

她說： 「請各位放心，台灣社會不會忘記二二八。這件事情，也許帶走了一整個世代的台灣菁英，也許帶來了超過半個世紀的沈默，但是隨著春天的到來，就算是玉山上的積雪，也都會融化」。

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