柯P幫余天站台是「白綠合作」？ 他分析：柯實力已被稀釋

2019-02-28 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前表示，與民進黨新北市第三選區（三重）立委候選人余天交情不錯，若對方邀他去站台，他很願意去；對於何時合體柯文哲，余天則語帶神秘，表示黨中央有交代。對此，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航表示，「根本沒有白綠合作」，因為柯的實力已經被稀釋了。

周偉航今天（28）在臉書直播時，針對三重立委補選分析選情，他表示，國民黨候選人鄭世維從原本的蘆洲選區換到三重參選，民調卻能緊追余天，代表民進黨可能大意不在乎、韓國瑜日前替鄭世維站台有加持，以及去年國民黨九合一選舉大勝後的氣勢。綜觀上述原因，周偉航向民進黨喊話，千萬不可以輕敵。

至於柯文哲日前表示，因為和余天都是新竹人還就讀同所國中，有地緣關係，只要余天開口就願意幫忙站台，這是否代表白綠合作？對此，周偉航直言，「根本沒有白綠合作。」他分析原因強調，柯文哲已被稀釋到沒有實力，「有名氣卻沒人力」，和只有主帥一人的柯文哲陣營談合作，這樣是沒有意義的。

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