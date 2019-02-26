站台不忘吐槽！李亞萍：余天是好人 但不是好老公

2019-02-26 17:46

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重）立法委員補選，民進黨中央黨部婦女部今天舉辦「DPP姊妹幫總動員」活動，相挺民進黨候選人余天，余天妻子、婦展會總會長李亞萍也現身相挺。李亞萍說，家裡已經為了選舉賣了3棟房子，她更為此離家出走，但看到余天有助人的心，相當感動，只好支持，更掛保證「余天是一個真正的好人」，接著吐槽「但不是個好老公」。

李亞萍說，余天是很實在、做好事也不為人知的人，從來不會高調行事，她願意向天發誓，掛保證余天是一個好人，「雖然不是什麼好老公」。

李亞萍說，去年九合一選舉，看到一些小丑當選，反而會做事、不吵不鬧的人落選，讓她難過得躲在家裡哭，因此要號召姊妹在這次選舉，相挺會做事的人。

媒體追問，吵鬧的小丑指的是韓國瑜嗎？李亞萍解釋，不是講韓國瑜，而是講對去年選舉的觀察，沒有針對特定對象。

對於國民黨參選人鄭世維每天發500個包子造勢，號召「三重土包子」，李亞萍直說很好啊，「但我們經費有限，要發可能只能發饅頭」。余天則說，發包子很經濟實惠，發包子給沒有吃飽的人很好。

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