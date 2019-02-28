眼見柯文哲、韓國瑜出訪 侯友宜臉書PO「我在台灣也沒閒著」

2019-02-28 13:29

〔記者何玉華／新北報導〕台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜近日分別出訪以色列、馬來西亞與新加坡，成為國內注目的焦點，身為6都中，面積最大、人口最多的新北市長侯友宜在臉書貼文說，他留在台灣也沒閒著，一樣拚外交，頗有較勁的意味。

侯友宜27日晚間貼文說，最近很多縣市首長都往國外跑，為農產品找訂單，學習透過科技創新立足國際。「我留在台灣也沒閒著，一樣拚外交。」

侯友宜說，澳洲辦事處代表高戈銳（Gary Cowan）、副代表莫蘇善（Susan Moore），27日下午到訪新北市府，過去雙方在在智慧城市、技職教育、產業媒介，都有很深入的合作。高戈銳邀他出席今年7月在布里斯本舉辦的「亞太城市峰會暨市長論壇」，侯友宜也邀請高戈銳參與新北市5月主辦的「永續食物國際論壇」，做更深入的交流。

侯友宜還說，他的英語沒有很溜，但可以用古意、善良、老實、認真打拚，結交到國際好朋友。他認為，這是台灣走向世界的通行證。至於7月是否親自前往里斯本參與「亞太城市峰會暨市長論壇」，侯友宜擔心7月是颱風季，會再評估看看，只要時間允許，會出席參加。

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