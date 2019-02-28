用嘉瑜打筱諭！民進黨台南立委一戰號召「分身」衝選情

2019-02-28 13:26

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南第二選區立委補選將近，民進黨原本被視為能輕騎過關，但礙於大環境劣勢、綠營分裂，選情始終無法甩開國民黨候選人謝龍介。在選情倒數階段，民進黨將邀請黨內同志到台南當黨籍候選人郭國文的分身，掃街、站路口、開直播，全力衝刺選情。

台南第二選區以往被視為綠營鐵票區，原想在補選一役可以輕騎過關，但礙於執政包袱、無黨籍候選人陳筱諭脫黨參選等因素，郭國文的聲勢一直無法甩開對手謝龍介，甚至民調更是伯仲之間，差距僅在誤差範圍內。

黨內人士分析，第二選區若以選民人數約在24萬5千人、投票率約3成5的條件下概算，當選門檻應該在3萬5千票，但確切數字還得看陳筱諭的吸票能力，以及「韓流」和空戰在該選區的效力，畢竟第二選區是農業區，與市區不同；此外，一向有風向球之稱的地下賭盤也認為郭國文、謝龍介2人的實力相當，勝負僅在3千到5千票。

這也讓民進黨和郭國文嗅到警訊，因此決定在剩下約半個月的時間，將號召黨內同志到台南輔選、化身郭國文的分身，前進選區內14個行政區站路口、開直播，空、陸戰並行，最快下禮拜就要啟動，口袋名單中的立委管碧玲、蔡易餘、台北市議員高嘉瑜等人都在徵詢中。其中，若是高嘉瑜確定成行，也讓人笑稱是「嘉瑜打筱諭」。

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