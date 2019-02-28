綠營台南分裂陷苦戰 羅文嘉向支持者喊話

2019-02-28 11:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台南市立委補選戰況激烈，綠營分裂加上高知名度的國民黨台南市議員謝龍介近逼，民進黨候選人郭國文陷入苦戰。民進黨秘書長羅文嘉今天上午受訪表示，如因分裂造成選舉結果失敗，苦果是大家一起承擔，盼民進黨支持者認清，如果愛這塊土地、愛這個黨，應該集中支持郭國文。希望地方所有公職、黨職人員暫時將過去選舉競爭、地方因素放一邊。

羅文嘉上午代表民進黨主席卓榮泰出席在義光教會舉行的「林家祖孫受難追思禮拜」，會後受訪表示，目前民進黨評估，新北市三重余天穩定、持續領先，不過在台南郭國文部分目前戰況膠著、激烈，所以昨天中常會特別到台南，希望所有公職、黨職人員將過去選舉競爭或地方因素，暫時放一邊。

「那個選區民進黨應該要贏的」。羅文嘉說，目前因為有分裂狀況，造成選舉最後結果失敗，苦果是大家一起承擔，希望民進黨支持者能夠認清，如果真的愛這塊土地、這個黨，應該集中支持郭國文。

至於外界指新北市或台南市如掉1席，恐影響蔡英文總統連任之路。羅文嘉表示，他持正面態度看待，去年選戰結束後，是民進黨最辛苦、最谷底的時候，此時民進黨支持者別無選擇，就是要團結，不能再有分裂。

羅文嘉說，若這次因分裂再度嚐到失敗苦果，大家必須面對。但不論結果如何，他都正面看待，這也給民進黨支持者最好的課題及學習，只有團結的心和為這塊土地，才能面對一切困難，度過最辛苦、最艱困的時刻。

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