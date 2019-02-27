瘋狂造神看不下去！電視台維基百科被惡搞成「韓天」電視

2019-02-27 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕由於最近有新聞媒體瘋狂報導高雄市長韓國瑜的新聞，幾乎佔據整個新聞版面，引起網友不滿，有網友在今天（2月27日）晚間惡意修改一家電視台的維基百科，一度把名稱改成「韓天電視」。

由於某電視台疑似利用新聞報導將高雄市長韓國瑜瘋狂造神，使不少網友詬病，並戲稱該電視台為「韓天電視台」；臉書粉絲頁「只是堵藍」在今晚發現，該電視台在維基百科的條目，遭網友惡意修改成「韓天電視」，條目內容也遭惡意修改。

網友不僅將電視台的名稱修改，連旗下頻道也一度遭網友惡稿成「韓爸造神電視台、韓導唬爛綜合台、韓粉崩潰娛樂台、等著看韓被打臉國際台」等，不過因為已經有管理員發現條目遭人惡意破壞，目前該條目已獲維基百科「半保護」，內容也恢復原狀。

不過這次事件也讓網友笑翻，紛紛表示「一定是唐鳳的陰謀」、「怎麼可以這樣明示大眾無法混淆視聽，我不依」、「應該說是：中國御用媒體」、「我以為我在看宗教台，整天都是同一個法師在講經」

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