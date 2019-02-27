會被誤導「台灣想統一」 學者：中國微信的新聞近乎欺騙

2019-02-27 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕中山大學政治學研究所教授陳至潔團隊分析40個中國社群軟體微信（Wechat）公眾帳號，經系統性分析與台灣有關的文章發現，微信是中共宣傳的利器，希望藉此營造出台灣希望更親近中國的氛圍。

據《德國之聲》27日報導，陳至潔團隊分析了去年11月至今年1月訂閱數最多的微信帳號，其中4萬1500篇討論台灣的文章和重要的組成詞，根據陳至潔的說法，嚴格來說，微信上的消息不完全是假訊息，而是真假參雜其中。

陳至潔表示，微信上有很多關於台灣的新聞，其實源頭來自台灣的政論節目，其中，反蔡英文及批評政府的言論會被中國媒體改造，讓中國人民以為台灣普遍民意都反民進黨、反蔡政府、支持兩岸統一，雖然這類訊息對台灣人影響可能不大，但不代表完全沒有殺傷力。

另外，這些微信帳號有官方、非官方或商業媒體，中國官方希望營造出「台灣發展不如中國的氛圍」，因此官方或非官方的論調傾向「台灣人民不滿台獨人士，期盼和中國多交流、接觸」，而商業媒體會以更聳動的方式敘事，目的在於激起中國人民的「愛國情操」。

陳至潔認為，中國官方這樣的策略無助兩岸交流，因為此舉近乎以欺騙的方式誤導中國民眾，以為台灣人民準備好或認同統一。

他也建議，台灣政府可以監控部分類似的微信或微博帳號，發現不實消息便及時出面澄清、把澄清過程發布在網路上，除了同時讓兩岸人民了解真實情況，也讓台灣人民明白中國如何傷害台灣、政府又如何因應。

微信上的台湾：我们分析了订阅量最大的40个微信公众号的涉台文章（11/2018-01/2019）。图一展示五个最显著的讨论话题，以及他们各自的重要组成词。图二显示2019年第一周是微信公众号涉台程度最高的时期。微信上的台湾，与实际的台湾，相差何止千里！微信无疑成了中共宣传的利器，跟党走，向习看齐！ pic.twitter.com/Z74djzio75 — Titus Chen （@tituschen） 2019年2月20日

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